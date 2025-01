O deputado federal Mersinho Lucena (PP/PB) disse em entrevista concedida à imprensa que no momento oportuno tudo será discutido em relação a 2026. Segundo ele, o movimento da oposição é de estar sempre querendo plantar intrigas e semear a discórdia no âmbito da situação. Mersinho acredita que a oposição é que não esteja nem conseguindo vislumbrar uma chapa competitiva para 2026.

Mersinho foi convidado por Efraim Filho para fazer parte da chapa de oposição na vaga ao Senado, segundo o senador, se não tiver espaço na chapa do governo e se sentir deslocado. O deputado respondeu que, apesar do apreço por Efraim e por toda a família Morais, não há essa possibilidade de passar para o lado adversário.

“Eu hoje estou num time, numa seleção que nós temos diversos jogadores prontos para entrar em campo em 2026 e manter a união do grupo que saiu vencedor nas eleições de 2024, quando fizemos a grande maioria de prefeitos, vices, vereadores e tivemos um número absoluto de votos. Temos uma Paraíba administrada pelo Republicanos, Progressistas, pelo PSD e pelo PSB do governador João Azevêdo”, disse

Mersinho Lucena enfatizou ainda que seu nome está à disposição desse grupo político, assim como o do seu pai, o prefeito Cícero Lucena, para ser discutido no momento certo com o líder maior que é o governador João Azevêdo, lembrando ainda dos nomes de Adriano Galdino, Hugo Motta, Daniella Ribeiro, Aguinaldo Ribeiro e Lucas Ribeiro

“As eleições de 2024 já foram claras no resultado e eu não tenho dúvidas de que esse time, unido em 2026, será fortíssimo para dar continuidade não ao projeto político do governador João Azevêdo, do prefeito Cícero, do deputado Mersinho, dos Ribeiro, do Republicanos, mas sim da Paraíba que está dando certo. Em time que está ganhando não se mexe”, declarou.