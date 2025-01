Deputada afirma que Lula quer a união de Veneziano e João Azevêdo nas eleições de 2026

A deputada Cida Ramos, que pleiteia a presidência do PT na Paraíba para preparar o partido para as eleições de 2026, além de unificar os aliados em torno da reeleição do presidente Lula, quer ainda a participação efetiva do partido nas eleições do estado. Segundo ela, assim como o presidente Lula, defende a união de João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

A deputada pretende trazer de volta para o grupo de aliados do governador, o presidente do MDB na Paraíba, que vota em Lula, faz parte da base, mas na Paraíba está com o PSDB, União Brasil e poderá se unir ao PL nas eleições de 2026, em busca de se reeleger no Senado Federal.

Para a deputada, o senador Veneziano é muito atuante contribuindo tanto com o estado quanto com o governo federal.

”Ele tem a confiança de Lula e eu tenho certeza que do ponto de vista dos senadores, que Lula tem o desejo de unir João Azevêdo e Veneziano. Eu faço essa leitura e faço essa defesa”, disse.

A deputada afirmou ainda que ambos têm o seu voto para o Senado Federal e objetiva fazer também um palanque amplo na Paraíba.

“E quero muito que Veneziano volte à base do governo João Azevêdo, para a gente fazer uma campanha alegre e bonita”, atestou, acrescentando que para isso, basta um diálogo, gestos e acredita que tudo na política é possível.

Ela própria se colocou à disposição para fazer essa ponte e que já tem feito movimentos ao nível federal e tem conversado com o deputado federal Lindbergh Farias (PT/RJ) que também quer essa aproximação.