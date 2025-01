Suplente de vereador toma posse na Câmara de João Pessoa

O suplente Mikika Leitão (Republicanos) tomou posse como vereador titular na manhã desta terça-feira (28), na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). O parlamentar volta à Casa para ocupar a vaga deixada pelo vereador Marcílio do HBE (Republicanos), que assumiu a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). Na última eleição, Mikika ficou como primeiro suplente da legenda ao obter 4.022 votos.

O presidente do Legislativo Municipal, vereador Dinho (PSD), destacou que o vereador soma ao time com toda sua experiência: “O vereador Mikika já é da Casa, foi vereador por vários mandatos, e agora retorna à Casa com toda sua experiência”.

Mikika Leitão, que atuou como vereador titular na última legislatura, afirmou que volta ao Parlamento com o dever de servir à sociedade e melhorar a qualidade de vida dos pessoenses.

O vereador ressaltou que um dos desafios a se enfrentar será o crescimento populacional, além da visibilidade e projeção que a capital paraibana tem obtido no cenário nacional e até internacional.

“O prefeito Cícero Lucena (PP) fez um grande trabalho, divulgando João Pessoa para o mundo inteiro, e com isso causou curiosidade do povo vir conhecer João Pessoa. Todo mundo que vem a João Pessoa, inclusive o gringo, gosta, compra imóvel e termina vindo morar aqui”, afirmou, reforçando o compromisso de seu mandato”.