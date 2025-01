Senadora se reúne com Azevêdo e destaca conversa produtiva com o governador

A presidente do PSD na Paraíba, senadora Daniella Ribeiro, se reuniu na manhã desta terça-feira (28), na Granja Santana com o governador João Azevêdo (PSB) com o qual disse ter tido uma conversa bastante produtiva.

“Manhã agradável e produtiva, começando com reunião com o governador João Azevedo discutindo ações do programa “Antes que aconteça”, voltado ao combate à violência contra a mulher”, postou a senadora nas redes sociais.

Ela mesma enfatizou que na conversa houve um pouco de política também.

O que seria natural, uma vez que o filho da senadora é o vice-governador do Estado, Lucas Ribeiro (PP) e possível sucessor do governador nas eleições de 2026, cujo cargo está sendo bastante cobiçado pelos partidos Republicanos e Progressistas, além do próprio PSB..

O fato é que o próprio governador, em recente entrevista, afirmou que Lucas Ribeiro seria o candidato da situação, o que gerou muita polémica na base, uma vez que, há outros interessados em disputar o cargo, a exemplo do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos), que se sentiu preterido da base com a escolha já anunciada por Azevedo.