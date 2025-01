Reportagem do jornal Folha de São Paulo noticia que o prefeito da cidade de Patos, Nabor Wanderley (Republicanos), está com o seu nome citado para a “chapa majoritária governista nas eleições estaduais de 2026”.

Seria uma consequência da provável eleição do seu filho, deputado Hugo Motta ((REP), no próximo sábado para a presidência da Câmara Federal.

“A gente que está na vida pública tem que estar sempre preparado para os desafios que Deus e o povo nos indicam. Estamos à disposição do nosso partido para qualquer convocação que seja”, disse Nabor à publicação.

A possibilidade dessa candidatura muda todo o cenário do grupo do governador João Azevedo (PSB) com vistas às eleições do próximo ano.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

