Petista faz alerta sobre o governo Lula em relação ao processo de 2026

“O governo tem que mostrar resultados”. A declaração é do deputado estadual paraibano do PT, Luciano Cartaxo, sobre a divulgação da última pesquisa em relação ao desempenho do governo Lula, que mostrou um índice de desaprovação bem significativo dos brasileiros.

Conforme a pesquisa feita pelo Instituto Quest, o índice de desaprovação foi de 49%. Para o deputado, não dá para brigar com os números diante de uma realidade que está posta e que é preciso se fazer uma avaliação da gestão de maneira interna – para saber como está a governança e a questão do planejamento, que foi iniciado nos primeiros anos de gestão.

“Fechamos os dois anos e agora tem mais mais dois, sendo que o último ano é eleitoral e temos que chegar com resultados para não ficar dependendo apenas da política de aliança propriamente dita. Então, eu avalio que a gente precisa ter toda atenção nesse processo”, disse.

Ele destacou a mudança na comunicação, mas para isso é preciso ter o que mostrar e é necessário que Lula mostre gestão, governança, resultado para potencializar aquilo que está sendo feito.

“Eu acredito que este ano o presidente Lula tem toda a condição de fazer uma reestruturação, reavaliação e, se for necessário, fazer mudança no governo porque não está escrito em canto nenhum que um ministro vai ter que passar os quatro anos. Se estiver rendendo fica, se não estiver sai”, ressaltou, lembrando que só quem tem a garantia do mandato é o presidente.

Na avaliação de Cartaxo, Lula tem que esquecer a “loucura da polarização” e olhar mais para a gestão, para o cotidiano do povo brasileiro, afinal a responsabilidade está com o governo e sua equipe.

“Lula tem uma experiência extraordinária. Já governou o país várias vezes e tem tudo para ser reeleito. Agora, é preciso ter esse foco na gestão para depois vir a comunicação, porque só ela não vai fazer milagre. Tem que ter o que mostrar e tem o que mostrar, mas acredito que dá para fazer mais”, externou o deputado.