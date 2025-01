Nepotismo no Sertão da Paraiba vira assunto nacional

Quem também transitou pelas páginas do jornal O Estado de São Paulo foi o prefeito reeleito da cidade de Conceição na Paraíba, Samuel Soares Lavor de Lacerda (Solidariedade), que nomeou seu pai, sua mãe e sua esposa para o alto escalão da prefeitura.



O município no sertão da Paraíba de 18 mil habitantes, ainda conforme a publicação, tem domínio da família de Samuel desde 2012, quando seu tio Nilson Lacerda (atual suplente de deputado estadual) foi eleito e reeleito para o cargo pelo PSDB.



Silvânia Maria Soares Lavor de Lacerda, mãe de Samuel, foi escolhida para chefiar a Secretaria Municipal de Educação. Antes disso, ela havia ocupado a pasta da Assistência Social no primeiro mandato do filho.



Francisco Ives de Lacerda, seu pai, foi colocado no Gabinete Executivo. Já sua esposa, Ingrid Dantas Marques Chaves Rodrigues, é agora secretária de Direitos e Políticas Públicas da Mulher.



*notas repercutidas coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

