Conforme o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), as querelas com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), foram superadas e que as divergências fazem parte da política. Tanto é, segundo Azevêdo, que recebeu o deputado na Granja Santana, onde conversaram sobre os últimos fatos, como também o convite para fazer parte da abertura dos trabalhos de 2025, previsto para o dia 4 de fevereiro.

Em entrevista à imprensa neste fim de semana, o governador disse que de sua parte não guarda nenhum ressentimento pessoal. “É mais do que comum as pessoas buscarem seus espaços dentro de uma disputa política, dentro daquilo que vai acontecer em 2026”, disse, acrescentando ainda que não transfere posições e discussões políticas para o lado pessoal e foi o que colocou claramente a Galdino.

“O presidente esteve pela manhã para fazer o convite para que eu fizesse a abertura do período legislativo no próximo dia 4 e, logicamente, que eu farei isso com maior prazer e tivemos a oportunidade sim de colocar as coisas na mesa daquilo que incomoda a cada um, mas isso faz parte da política, esse tipo de relação, e eu não tenho problema nenhum com isso”, enfatizou Azevêdo.