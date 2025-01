O deputado federal Luiz Couto negou em nota enviada à imprensa, neste domingo (26), que tenha sido o escolhido pela corrente Resistência Socialista, da qual faz parte ele e o ex-governador Ricardo Coutinho, para disputar a presidência do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, cujas eleições deverão ocorrer em todo o país no dia 6 de julho.

Conforme o deputado, tudo que tem sido divulgado não passa de especulação e que os integrantes da Resistência Socialista estão se reunindo para poder decidir sobre o nome que vai representar o grupo.

Leia a íntegra da nota:

“Fui surpreendido nesta tarde com a informação sobre minha pré-candidatura à presidência estadual do PT. Quero deixar claro que a Tendência Resistência Socialista, à qual faço parte, está se reunindo com nossos companheiros e companheiras para, juntos, decidirmos sobre o nome que nos representará.

Neste momento, tudo o que está sendo divulgado é especulação. Estamos em diálogo com os filiados e apoiadores da nossa corrente, e só depois de concluirmos essas conversas é que traremos o nome oficialmente para se candidatar à presidência do Partido dos Trabalhadores na Paraíba.

A Tendência Resistência Socialista segue em seus encontros internos e continua ouvindo as bases, reforçando o compromisso com o fortalecimento do PT e com a busca por uma política mais inclusiva, democrática e alinhada aos valores do partido. O nome para a presidência do PT na Paraíba será anunciado assim que houver um consenso entre os militantes e lideranças da RS.

A Resistência Socialista reafirma seu compromisso com o processo democrático e participativo, deixando claro que as decisões serão tomadas de maneira coletiva e com a contribuição de todos”.