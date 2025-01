Aparte: direção do Republicanos em Campina Grande vai punir filiada

O comando do partido Republicanos em Campina Grande, que tem à frente o deputado federal Murilo Galdino, divulgou Nota no dia de ontem na qual “lamenta de forma veemente a conduta efetivada pela filiada Sra. Tatiana de Oliveira Medeiros em relação a ingresso de demanda judicial contra as vereadoras eleitas e diplomadas, Sras. Valeria Aragão e Ana Cardoso”.

“Diante (de) tais fatos, a presente agremiação partidária noticia que, de acordo com os preceitos contidos no seu regimento interno, irá tomar todas as medidas cabíveis e necessárias para a manutenção e ordem partidária”, concluiu o documento.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

