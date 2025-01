O presidente do União Brasil na Paraíba, senador Efraim Filho, fez uma avaliação sobre a disputa do governo do Estado em 2026 e afirmou que, para ele, a base governista está com uma ‘fratura exposta’ gerada pelo próprio governador João Azevêdo (PSB), ao colocar o vice, Lucas Ribeiro (PP), em primeiro plano na sucessão estadual quando há vários outros aliados postulando o cargo.

Segundo o parlamentar, em 2022 ele mesmo provou à Paraíba a parte de estratégia política e a leitura do xadrez e quem é líder tem que ter essa leitura. Ele revelou que leu o jogo da Paraíba e começou a cantar a pedra sobre que o governo vai ter fratura, porque não tem espaço para todo mundo, uma vez que todos querem um mesmo lugar.

“Os Ribeiros querem o governo, Adriano Galdino, Lucas Ribeiro, o prefeito Cícero Lucena e o próprio secretário Deusdete têm pretensão e a conta não fecha”, ressaltou Efraim, destacando que falta espaço, apesar das quatro vagas existentes na chapa majoritária, mas o cargo de governador é o alvo.

“O governo fez a propaganda que estava em harmonia, que estava em sintonia, que todo mundo se entende, mas bastou uma primeira fala do governador desconcertada que a fratura veio à tona”, avaliou