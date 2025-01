Deputado Tião Gomes já avalia disputar a reeleição

O deputado estadual Tião Gomes (PSB) tem sondado alguns prefeitos, tradicionais aliados dele, para a hipótese de desistir de concorrer à vaga no Tribunal de Contas do Estado e tentar no próximo ano mais um mandato para a Assembleia Legislativa.

O socialista tem atestado que não é somente ´foguete que não dá ré´.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ter a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/disputa-judicial-e-intestina-em-campina-grande/