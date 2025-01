A nova edição do Semanário Oficial de Campina Grande publicou as nomeações de Ricardo Wagner Barros de Oliveira para o cargo de controlador geral do município, e de Laerte Dantas da Nóbrega como controlador geral adjunto.

Ambos foram reconduzidos aos cargos que já ocupavam na primeira gestão do prefeito campinense.

O prefeito também oficializou a recondução da empresária Tamela Sabrina Vasconcelos Fama para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.