Daniella Ribeiro: “Eu trabalho com a minha reeleição”

A senadora Daniella Ribeiro, presidente do PSD na Paraíba disse em entrevista à imprensa que como nada ficou acordado nas eleições de 2022 em relação ao seu filho Lucas Ribeiro, vice-governador do estado na sucessão do governador João Azevedo (PSB), que vem trabalhando com o que se tem hoje, ou seja, a sua reeleição.

“Não há nenhuma definição acerca de o governador sair e quando Lucas entrou para ser o vice, nunca houve o compromisso de que ele sairia e de que Lucas assumiria o governo. Isso não aconteceu. Então, eu trabalho com o cenário que se tem hoje e eu deixo claro para quem tem dúvidas, é para ir a uma reeleição. Eu sou cristã e sempre digo que o dia de amanhã, pertence a Deus”, explicou.

A senadora afirmou que não vive de elucubrações, portanto, não cogita nada do que irá acontecer daqui a dois anos e afirmou também que seu grupo tem uma unidade forte entre o prefeito Cìcero Lucena (PP), o próprio governador João Azevedo e o deputado federal Hugo Motta.

Contudo, a senadora opina que o governador Azevedo não tem a obrigação de dizer hoje, se vai ou não sair do governo, que eles trabalham juntos e que essa unidade é fundamental, pois a oposição está tentando dividi-los.