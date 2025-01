Sargento Neto apoia movimento grevista e cobra reajuste para militares

O deputado Sargento Neto (PL) cobrou do governador João Azevêdo (PSB) um aumento real no reajuste linear da categoria militar, que está em vias de entrar em greve na Paraíba a partir de meados de fevereiro, caso o governo não atenda as reivindicações dos agentes de segurança pública do Estado.

Em entrevista concedida à imprensa, o deputado fez críticas ao governador João Azevêdo e disse que ele anunciou um aumento linear de 5% que, sequer, cobre a perda inflacionária que foi de 4.83%.

“O governo do estado deu 0,17% e isso quando incidir os impostos não vai sobrar nada para os agentes de segurança pública. Então, a gente quer que o governo atenda as categorias, os seus representantes, para que possam receber a nossa proposta e não empurrar goela abaixo do jeito que ele está empurrando esse projeto”, explicou.

Conforme o deputado, não está se cobrando fardamento novo, viaturas novas porque não adianta e citou o adágio de que: “gaiola bonita não dá comida a canário”.

“Não adianta ter farda e viatura novos e armas de primeiro mundo se a categoria recebe o pior salário do país. A Polícia é a mais bem avaliada, mas é a mais mal remunerada de todo o Brasil. O que estamos buscando é a valorização, e que o governo pague a média Nordeste”, disse ele, lembrando que vem aí um dos maiores eventos que é o carnaval, que pode ficar sem a segurança, mas que a falta de compromisso do governo está levando-os ao movimento grevista.