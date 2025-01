Líder da oposição comenta novo pedido de instalação da CPI do Padre Zé

O líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado George Morais (União Brasil) falou à imprensa sobre a possibilidade da apresentação de um novo pedido de instalação de uma CPI para investigar as irregularidades praticadas na gestão do Hospital Padre Zé, que envolve agentes políticos. O novo pedido foi proposto pelo deputado Wallber Virgolino (PL).

Como o pedido de CPI do líder está sobrestado no Tribunal de Justiça, Morais disse que se encontrou o colega de bancada Wallber Virgolino e que agora eles têm duas frentes para trabalhar no pedido da CPI: a primeira é em relação ao julgamento do mandado de segurança no TJ e a segunda foi o surgimento de fatos novos com envolvimento de secretários do governo da Paraíba no recebimento de propinas.

“Isso enseja, enquadra e pode justificar um novo fato determinante, que é um dos requisitos para a Comissão Parlamentar de Inquérito”, disse o líder, argumentando ainda que a oposição trabalhará agora no retorno das atividades legislativas nessas duas frente para viabilizar a CPI.

Conforme o regimento interno, é necessária a assinatura de ⅓ do parlamento. A primeira chegou a obter as 12 assinaturas, mas por conta da retirada da assinatura do deputado João Bosco Carneiro, a CPI foi judicializada.

Agora, a oposição tem somente dez apoios, mas o líder da oposição espera contar com o apoio do próprio presidente da Casa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), e com o apoio dos demais colegas de Parlamento.