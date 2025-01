O deputado paraibano Hugo Motta (Republicanos), provavelmente o próximo presidente da Câmara Federal, teve uma conversa ontem com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Cardápio: revelar as intenções do seu partido para a iminente reforma no ministério do presidente Lula.

*Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

