Ex-ministro do governo de Bolsonaro e ex-candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga acredita que as forças de oposição ao presidente Lula no Brasil terão um impulso muito forte com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos.

Para Queiroga, que é presidente do Partido Liberal na Paraíba, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é natural que Trump tem inspirado todos os movimentos de direita do mundo e não há como no Brasil a oposição não ter um impulso com o governo de Trump.

“As relações do presidente Trump com o presidente Bolsonaro são excelentes e eu até falei em uma entrevista à revista Veja em relação à Saúde, que nós aqui da área, iríamos dialogar fortemente com as autoridades sanitárias dos Estados Unidos para trazermos agora uma reforma mais consistente na área da saúde pública em um ambiente adverso daquela da pandemia de 2019”, destacou.

Queiroga opina ainda que a posse de Trump significa a mudança na gestão do país mais influente do mundo e, nesse aspecto, o presidente americano tem o apoio muito forte da sociedade porque ele agora ganhou as eleições com o voto popular e tem o apoio da maioria do partido Republicano.

“É um presidente muito mais forte e naturalmente haverá um impacto internacional, não só para o Brasil, porque o Trump tem uma política em que ele coloca a América em primeiro lugar e essa política pode ter reflexo no comércio exterior e nas relações internacionais. Mas, de uma maneira geral, eu acredito que será um ciclo muito positivo para o mundo”, avaliou Queiroga, acrescentando ainda que Trump terá uma ação positiva no conflito do Leste Europeu.