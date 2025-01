Vice-prefeita paraibana renuncia ao cargo após menos de um mês de mandato

Nesta segunda-feira (20), a vice-prefeita de Itatuba, Dra. Cristina Lacerda, anunciou sua renúncia ao cargo, alegando falta de participação nas decisões da gestão municipal. Eleita em outubro de 2024 ao lado do prefeito Josmar Lacerda (MDB), com 51% dos votos, Cristina tomou posse no dia 1º de janeiro de 2025, mas decidiu deixar o posto antes mesmo de completar um mês no mandato.

Em nota oficial, a vice-prefeita explicou que se sentiu excluída das principais deliberações administrativas, como a escolha de secretários e outros integrantes da gestão. “Desde o início dessa caminhada, fui eleita pela população como representante de uma proposta de gestão participativa. No entanto, em nenhum momento fui consultada para decisões cruciais que impactam diretamente o futuro da nossa cidade”, afirmou.

Dra. Cristina destacou que sua decisão é baseada em princípios éticos e no compromisso com a população de Itatuba. Ela enfatizou que não poderia permanecer em um cargo sem condições de atuar efetivamente em benefício do município.

A médica também lamentou a condução da gestão municipal, que, segundo ela, não reflete os valores de transparência e colaboração defendidos durante a campanha. “Entrei nessa jornada pelo povo, e é por ele que renuncio”, declarou.

Confira a nota na íntegra

Nota de Renúncia à Candidatura de Vice-Prefeita de Itatuba

É com tristeza, mas também com a certeza de estar honrando meus princípios e o compromisso com a verdade, que anuncio minha renúncia à candidatura de vice-prefeita de Itatuba.

Aceitei esse desafio movida pelo desejo de construir, junto com cada cidadão, uma cidade que priorizasse a participação popular e o diálogo transparente. Sempre acreditei que uma gestão comprometida com o povo deve refletir a vontade coletiva, e não apenas interesses isolados. Infelizmente, percebo que esse ideal não está sendo seguido. Estou saindo, devido a falta de abertura nessa gestão, e de forma alguma, aceitaria receber um salário de R$ 10 mil reais, sem condições e espaço para trabalhar em prol do município.

Desde o início dessa caminhada, fui eleita pela população como representante de uma proposta de gestão participativa. No entanto, em nenhum momento fui consultada para decisões cruciais que impactam diretamente o futuro da nossa cidade, como a escolha de secretários e demais membros da administração. Essa exclusão revela uma falta de alinhamento com os valores que defendi e com o compromisso assumido junto à população.

Dessa forma, por respeito ao povo de Itatuba, que depositou em mim sua confiança, e por não poder compactuar com uma condução de gestão que não preza pela colaboração e transparência, decido me retirar desta candidatura. Entrei nessa jornada pelo povo, e é por ele que renuncio.

Agradeço imensamente o apoio e a confiança de todos que estiveram ao meu lado. Continuarei firme em meu propósito de cuidado com a saúde das mulheres, fazendo o trabalho que sempre fiz.

Dra. Cristina Lacerda