Pedro Cunha Lima: “Galdino não chega na oposição com cadeira cativa para disputar governo”

O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) disse em entrevista concedida à imprensa, nesta segunda-feira (20), que assim como os demais que estão pretendendo disputar o governo da Paraíba nas eleições em 2026, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, vai ter que entrar no rol das discussões com o movimento de oposição no Estado.

“Na minha opinião, ele não chega com cadeira cativa (tem que ser eu o candidato). Na minha opinião, as portas estão abertas, inclusive, eu tenho uma boa relação com Adriano, eu o respeito e quero construir um projeto coletivamente com ele, que pode ser ele, mas não tem cadeira cativa e nem vai ser vetado. A gente vai construir politicamente”, verbalizou.

Conforme Pedro, com a maturidade política que o deputado Adriano Galdino tem, ele vai entender que é dessa forma que se constrói uma candidatura ao governo e voltou a ratificar que a oposição está de portas abertas para o parlamentar e para outros agentes públicos que queiram somar.

Pedro destacou ainda que não faz questão e nem diz que ele é que tem que ser o candidato a governador do seu grupo político. “Não tenho que ser”, ressaltou, acrescentando que todos vão conversar como um grupo, vão fazer pesquisa e avaliar.

Ele exemplificou que se for decidido que o candidato vai ser o senador Efraim Filho, afirmou que vota nele com muito gosto, e que se a decisão recair sobre Romero Rodrigues, disse que vai defender pela terceira vez o nome dele para governador – até pela liderança que tem que ser lembrada pelo que já fez em termos administrativos e pela capacidade que exerce.

“E se chegar alguém como Adriano vai participar dessa conversa também”, completou.