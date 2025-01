Mandato: TCE-PB promove encontro com prefeitos para orientações

O Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB) realizará, na próxima segunda-feira (27), das 9h às 12h, um encontro intitulado “Orientação para um Mandato Eficiente e Transparente”. O evento é voltado para prefeitos que estarão à frente dos municípios nos próximos quatro anos.

Durante o encontro, serão abordados temas como compras públicas eficientes, envio de informações ao TCE-PB, gestão de pessoas (incluindo contratação de pessoal) e urbanismo, além de discutir o futuro das cidades. A iniciativa tem como objetivo proporcionar orientações úteis a prefeitos e suas equipes de governo para o mandato que se estende de 2025 a 2028.

A abertura do evento será feita pelo presidente do TCE-PB, conselheiro Fábio Túlio Nogueira, às 9h. Em seguida, serão promovidas palestras com especialistas nos seguintes temas:

– Compras Públicas Eficientes – Auditor de controle externo, Luzemar Martins

– Envio de Informações ao TCE-PB – Diretor de Tecnologia, Ed Wilson Santana

– Gestão de Pessoas – Diretor da Auditoria, Eduardo Albuquerque

– Urbanismo e o Futuro das Cidades – Auditor de Controle Externo, André Agra

Os participantes receberão certificados de participação mediante o preenchimento de um formulário na recepção do evento.

O TCE-PB convida todos os prefeitos paraibanos a participar e contribuir para a construção de uma gestão mais eficiente e transparente nos municípios.