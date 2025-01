O deputado estadual Sargento Rui (PL) afirmou que a decisão do Governo Federal de revogar o ato que ampliou as normas de fiscalização sobre o Pix representa uma demonstração clara da força do povo e do poder de mobilização da sociedade.

Após uma grande polêmica, a revogação foi anunciada na última quarta-feira, 15.

“Quando o povo se mobiliza, quando o povo se movimenta, consegue o que quer, porque a verdade é que o poder emana do povo, que está de parabéns por ter ido às redes sociais enfrentar o governo. Essa revogação, do que eles diziam que era uma fake news, é uma vitória da população”, ponderou o deputado.

Para o parlamentar, é muito importante que a sociedade continue vigilante para se contrapor a outras medidas do governo Lula que, conforme Sargento Rui, são prejudiciais ao país.

“Como sabemos, todo o poder emana do povo e essa força foi confirmada mais uma vez”, disse.

No início do ano, a Receita Federal atualizou regras para monitoramento de transações financeiras, estabelecendo um acompanhamento de movimentações acima de R$ 5 mil por mês, no caso de pessoas físicas, e R$ 15 mil mensais, no caso de pessoas jurídicas, inclusive em movimentações via Pix.

De acordo com o Sargento Rui, apesar das negativas do governo e da mídia ligada a Lula, a população percebeu que o movimento da Receita buscava, no fim das contas, fundamentar a maior cobrança de imposto de renda sobre as movimentações financeiras.