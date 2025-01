O deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) expressou preocupação com a recente tensão política envolvendo o governador João Azevêdo (PSB) e o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos). Durante entrevista a uma emissora de rádio em João Pessoa, nessa sexta-feira (17), Hervázio destacou sua confiança no diálogo como solução para o impasse e criticou o que chamou de estratégia da oposição para explorar a crise.

“Eu quero crer que existam muitos bombeiros para resolver essa situação. Confio no senso de responsabilidade desses dois homens públicos, tanto pela posição que ocupam quanto pela relevância que têm para a política estadual. Tenho certeza de que há uma série de bombeiros com mangueiras grossas o suficiente para apagar esse fogo, porque briga foi feita para ser resolvida”, declarou.

Hervázio ainda avaliou a manifestação de solidariedade do deputado federal Ruy Carneiro (Podemos) a Adriano Galdino. Ele classificou o gesto como parte de uma estratégia política da oposição, que, segundo ele, visa “incendiar ainda mais o processo” ao invés de contribuir para um entendimento.

“Essa é uma tática da velha política, algo secular. Eles não estão sendo solidários de verdade, estão tentando apagar fogo com gasolina. Quero ver se teriam coragem de dizer que Adriano será o candidato a governador deles. Certamente não fariam isso, porque o objetivo principal é superficial, apenas para agravar ainda mais o cenário”, afirmou Hervázio.

O deputado concluiu ressaltando que tanto João Azevêdo quanto Adriano Galdino compartilham o desejo de diálogo e de uma análise tranquila da situação, o que, para ele, será suficiente para superar as divergências.

“Todos nós confiamos no diálogo como a melhor saída. Tanto o governador quanto o presidente da Assembleia têm a maturidade política necessária para analisar a questão com calma e resolver esse impasse com firmeza”, finalizou.