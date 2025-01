Corpo de Evaldo Gonçalves será sepultado ainda hoje

Está marcado para as 17h30 deste sábado o sepultamento do ex-deputado e ex-acadêmico Evaldo Gonçalves de Queiroz, que morreu neste sábado, no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, vítima de insuficiência respiratória.

O corpo de Evaldo – “Amigo Velho”, como era chamado e também gostava de chamar os amigos –, está sendo velado no Cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa, onde será sepultado.

Gonçalves teve uma intensa participação na vida política, administrativa e acadêmica da Paraíba nas últimas décadas.

Ele tinha 91 anos de idade.