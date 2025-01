Prefeito de Campina Grande nomeia mais membros de sua equipe

O Semanário Oficial do Município, em separata, traz em sua edição desta quinta-feira, 16, a nomeação pelo prefeito Bruno Cunha Lima do primeiro suplente de vereador pelo PSDB, Ronaldo Cunha Lima Neto, para a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel).

Na mesma edição especial, Bruno renomeia a secretária executiva de Educação, Maria do Socorro Andrade Machado de Siqueira, e Kátia Lúcia Mesquita do Nascimento Monteiro para o cargo de secretária executiva do Prefeito.

Na Secretaria de Educação de Campina Grande também foram nomeados Ana Nery Carvalho de Paula (Diretora Administrativa e Financeira), Anselmo Lourenço Bezerra (Gerente de Contabilidade e Finanças) e Magna Michelle Caluete Oliveira (Gerente de Recursos Humanos).