Gaeco denuncia dois secretários do governo João Azevêdo

Em nova denúncia protocolada no Judiciário, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Paraíba, avançou no caso do Hospital Padre Zé, instituição filantrópica sediada em João Pessoa, objeto de investigação relacionada a um estimado desvio da ordem de R$ 140 milhões.

Dessa vez, conforme reportagem do site jpbonline, o Ministério Público denunciou a atual secretária de Desenvolvimento Humano do Estado, Pollyanna Dutra (PSB); o ex-secretário da pasta e atual secretário de Administração da Paraíba, Tibério Limeira, presidente do PSB em João Pessoa; e mais 14 pessoas – “uma delas gestor dos contratos firmados pelo Estado com as instituições, assim como o padre Egídio de Carvalho Neto”.

A reportagem menciona que a nova ação diz respeito a suposto ´esquema´ de pagamento de propina, “classificado como ´devoluções´, por parte de empresas que forneciam produtos para as instituições e eram contratadas para fornecer itens para o hospital e refeições para o Programa Prato Cheio”, do governo da Paraíba.

*Com informações de jpbonline