Deputado vai apresentar nova CPI do Padre Zé na Assembleia Legislativa da Paraíba

Com as denúncias apresentadas pela Ministério Público da Paraíba nesta sexta-feira (17) à Justiça, o deputado Wallber Virgolino (PL) vai apresentar uma nova CPI para investigar as irregularidades praticadas na Instituição Padre Zé na gestão do Padre Egídio Carvalho, que já foi preso pela Operação Indignus, à qual traz ainda o nome de dois secretários estaduais (Pollyanna Dutra e Tibério Limeira) e mais 14 pessoas envolvidas no procedimento investigatório criminal.

O deputado disse que vai recolher as assinaturas da CPI anterior que ainda está sub judice no Tribunal de Justiça, cuja ação foi impetrada pelo deputado George Morais (União Brasil) para abrir a CPI que já tinha sido arquivada na Assembleia Legislativa.

O deputado quer aproveitar o momento de distanciamento entre o presidente da ALPB, deputado Adriano Galdino (Republicanos) e o governador João Azevedo.

“Diante desse indiciamento de 16 pessoas, dentre elas, dois secretários do governo João Azevedo, nós já estamos trabalhando para reapresentar o pedido de CPI do Padre Zé. Já tínhamos 13 assinaturas, mas dois deputados retiraram as assinaturas, então a gente só precisa de mais duas. Com esse distanciamento do presidente da Casa com o governador João, eu tenho quase a certeza de que a gente consegue mais de 15 assinaturas e de forma efetiva instalar a CPI e chegar onde a gente quer”, disse.

Para o deputado, “se tratam de denúncias graves, na qual estão apontados dois secretários de estado envolvidos em atos de corrupção e isso não pode deixar passar em branco e que a Assembleia Legislativa tem que ser protagonista, juntamente com o Ministério Público, nessa devassa de fraudes, falcatruas e crimes cometidos utilizando o Hospital Padre Zé e agentes políticos”.

“Isso é muito grave e a gente vai apurar”, assegurou o deputado.