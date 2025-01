Líder do governo minimiza desabafo de Galdino sobre fala de Azevedo

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Chico Mendes (PSB) tratou de minimizar as declarações do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), que repudiou o fato de o governador João Azevedo (PSB) ter apresentado, o nome do vice-governador Lucas Ribeiro (PP), como o candidato natural à sucessão estadual em 2026. Galdino também é candidato e se sentiu indignado ao ser preterido por Azevedo.

Para Mendes, a postulação de Galdino é legítima pelo Republicanos, assim como do prefeito Cícero Lucena, do secretário Deusdete Queiroga pelo PSB e a de Lucas Ribeiro pelo PP ou de qualquer outra liderança que realmente queira colocar o seu nome à disposição nesse amplo agrupamento político que juntos administra a Paraíba.

Conforme Chico Mendes todos os pretendentes têm mais que o dever de participar da discussão do processo da sucessão estadual e de serem ouvidos. Sobre o desabafo de Galdino, avalia que uns colocam isso de uma forma, outros de outra forma, cada um tem seu estilo, tem seu jeito de fazer, de anunciar, de dizer as coisas, de colocá-las como bem entende.

“Mas na minha opinião e o que o governo decidiu em 2025 é por trabalhar e trabalhar muito, fazer com que o governo esteja bem e o governador esteja bem também para que os presidentes dos partidos e as lideranças que estão envolvidas em todo esse contexto e nessa discussão também cabe Adriano, escolhermos uma boa chapa, o nosso candidato a governador, os dois senadores e suplentes, montarmos uma grande chapa na majoritária para podermos ganhar as eleições e dar continuidade a esse grande projeto de transformar a Paraíba em um estado referência no Brasil inteiro”,avaliou o líder.