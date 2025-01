O secretário estadual de Administração, Tibério Limeira, entusiasta da campanha do governador João Azevêdo (PSB) ao Senado em 2026, afirmou em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (13), que os opositores que estão apostando em uma divisão na base do governador vai dar com os burros n’água.

A declaração do secretário foi para rebater quem diz que o governo terá problemas para escolher o sucessor e que na disputa pelo cargo vai ter deputado que irá para a oposição porque vai sobrar no preenchimento dos cargos e, insatisfeito, vai buscar abrigo na chapa adversária.

O próprio senador Efraim Filho, presidente do União Brasil, disse que a oposição estará de braços abertos para recebê-los para ajudar na composição de 2026.

Segundo Limeira, a base está cada vez mais sólida e o evento promovido nesta segunda-feira (13) pelo governador João Azevêdo, para anunciar um pacote de obras, demonstrou bem isso, com praticamente toda base reunida entre deputados federais e estaduais, prefeitos e representantes de partidos.

“Todos estavam lá. Foi uma solenidade muito prestigiada, e o retrato do evento mostra bem que a base continua unida e a tendência, sob a liderança do governador João Azevêdo é que continue assim”, avaliou o secretário.