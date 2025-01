Governador comenta a disposição de nomes aliados na sucessão estadual

O governador João Azevêdo (PSB) considera natural a disposição de vários nomes de sua base aliada para sucedê-lo nas eleições de 2026, mas lembrou que o vice-governador Lucas Ribeiro (PP) é o candidato mais natural desse processo eleitoral na disputa pelo cargo de governador da Paraíba.

Além do vice-governador, Lucas Ribeiro, se colocam à disposição, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos) e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), que estão em movimento buscando a condição de candidato do agrupamento da base de situação no estado.

“Isso é natural na política. Todo líder se coloca à disposição para uma disputa. Eu entendo perfeitamente a posição do deputado Adriano Galdino, assim como de qualquer pessoa que se coloca à disposição de um projeto político. Agora, é claro que nós fazemos política de grupo e nós vamos ter que discutir internamente para ver quem tem as melhores condições de fazer a disputa”, explicou.

Contudo, lembrou um fato óbvio que se ele sair em abril do próximo ano, para disputar o Senado Federal, quem assumirá a condição de governador é o vice, Lucas Ribeiro, no qual disse ter total confiança de que dará continuidade ao trabalho administrativo que está sendo executado.

“Provavelmente, Lucas será o candidato a governador”, disse o governador.