Ex-prefeito de Cabedelo provoca baixa na base governista em Campina

O ´descolado´ ex-prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, presidente estadual do Avante, oficializou ontem a ´reconciliação´ com o governador João Azevedo (PSB).

Não faz muito tempo que ambos trocaram, publicamente, pesadas farpas.

Mas a política, especialmente na Paraíba, é arte de quebrar o retrovisor.

“A partir de hoje (ontem) o Avante vai marchar junto com o governador. Vamos contribuir cada vez mais. Nós temos 50 vereadores no estado, temos o prefeito de Cabedelo, dois vice-prefeitos”, dimensionou o cabedelense.

Por dedução, a adesão do Avante ao bloco do governador representa uma subtração nas oposições na Paraíba e especialmente para o prefeito Bruno Cunha Lima (União), que ajudou a fortalecer a legenda (na cidade) no processo eleitoral do ano passado.

