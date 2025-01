O presidente do Republicanos na Paraíba, deputado federal Hugo Motta disse em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (13) que, para enfrentar as eleições de 2026, é preciso que todos as forças da base governista de João Azevedo (PSB) estejam unidas antes da definição da chapa que irá disputar a sucessão estadual.

Segundo ele, esse é o primeiro ponto que defende em torno da unidade e em relação à questão de nomes, e avalia que haverá um processo até a escolha da composição da futura chapa.

“Temos que ver quem tem as reais condições de poder estar ocupando uma vaga na chapa para disputar com competitividade. Então, pesquisas precisam ser feitas, nós temos que ouvir a Paraíba, ouvir as lideranças políticas e poder entender que esses partidos estarão juntos”, destacou.

Motta ressaltou que a única certeza que tem é que os republicanos defendem que o partido participe da chapa majoritária e, a partir desse ponto, discutir qual será a posição que a legenda poderá ocupar, o que será discutido também internamente

Disse ainda que nomes não faltam, a exemplo dos deputados Adriano Galdino, Danielle do Vale, Jutay Meneses e de Wilson Filho, mas é preciso ter paciência, prudência e, acima de tudo, compromisso, para escolher qual será o nome dentro do partido que estará na composição da chapa juntamente com o PSB e com os demais aliados, a exemplo do Progressistas e do PSD que estão no apoio ao governo de João Azevedo.

“O Republicanos tem nomes que estão mais do que prontos e preparados para poder oferecer à Paraíba a condição de ter uma pessoa capacitada ocupando uma vaga na majoritária. Vamos defender primeiro a unidade para depois fazer a devida escolha”, disse.