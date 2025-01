Hugo Motta comenta pré-candidatura de Adriano Galdino ao governo

“Adriano Galdino é um líder inconteste na política do nosso estado. Muito nos orgulha, nós do Republicanos, ter um deputado da sua qualidade, um homem que sempre enfrentou dificuldades e nunca se acovardou nas suas posições. Isso o respalda sim para colocar o seu nome para ser candidato, não só a governador como a qualquer outro cargo na política do nosso Estado”.

A declaração foi dada pelo deputado federal Hugo Motta, presidente estadual do Republicanos.

Leia o resumo de suas declarações na edição desta segunda-feira da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/paraiba-caririzeiro-das-apostas-mira-a-politica/