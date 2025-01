Ex-prefeito de Cabedelo confirma convite de Cícero Lucena para integrar administração de João Pessoa

De prefeito a secretário municipal. Esta deve ser a mais nova missão do ex-prefeito do município de Cabedelo e presidente do Avante na Paraíba, Vitor Hugo, que deve integrar em breve a administração do prefeito de João Pessoa, Cìcero Lucena (PP).

Ainda não se sabe para qual secretaria ele vai, mas confirma que o convite já foi feito oficialmente. Nos bastidores políticos, cogita-se que o ex-prefeito deve ocupar a Pasta de Turismo.

“Fui convidado por Cícero, mas não discutimos ainda qual a Pasta, Cícero ficou de conversar comigo ainda esta semana. Eu acho que qualquer lugar que ele me calçar, que eu possa qualificar o trabalho, eu estou pronto. Cícero já vem fazendo um excelente mandato em João Pessoa e eu só quero dar mais qualidade à Pasta assim como fiz em Cabedelo”, enfatizou.

Sobre o apoio do Avante ao governo de João Azevedo, bem como, à candidatura ao Senado Federal em 2026, Vitor Hugo disse que já está tudo acordado.

“Nós fazemos parte da base de Cícero, de Mersinho Lucena (deputado federal) e da mesma forma que o PSB apoiou André Coutinho em Cabedelo. Nós estamos aqui para cumprir o acordo, e palavra dada na política tem que ser cumprida”, assegurou.

Conforme Hugo, o comunicado oficial do apoio do Avante e de mais 50 prefeitos ao governador João Azevedo será feito ainda nesta segunda-feira (13). Ele destacou ainda que o que o pesou na decisão foi o agrupamento político do prefeito Cìcero Lucena (PP), que ajudou na eleição do seu sucessor em Cabedelo.