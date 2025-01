Avante anuncia apoio aos projetos políticos do governador João Azevêdo para 2026

O presidente do Avante na Paraíba, Vitor Hugo anunciou oficialmente nesta segunda-feira (13), o apoio do partido à administração do estado, bem como aos projetos políticos do governador João Azevedo (PSB) para 2026.

A decisão contou com o apoio fundamental do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP).

Conforme o ex-prefeito de Cabedelo, que deve assumir um cargo na administração de João Pessoa, o apoio faz parte do compromisso acordado durante as eleições municipais em Cabedelo, onde o PSB e Progressistas ajudaram a eleger o prefeito André Coutinho (Avante), que sucedeu Vitor Hugo.

“Já está tudo certo. Nós fazemos parte da base de Cícero, do deputado Mersinho Lucena e da mesma forma que o PSB apoiou André Coutinho em Cabedelo, palavra dada, na política, tem que ser cumprida e nós estamos aqui para cumprir a promessa”, enfatizou o prefeito.

Ele informou ainda que além do apoio do partido e do prefeito de Cabedelo, o Avante leva ainda o apoio de mais 50 vereadores, de dois ex-vice-prefeitos e do atual vice-prefeito de Bayeux.

Vitor Hugo afirmou ainda que o Avante não fez o apoio em troca de cargos na administração de João Azevedo, mas se o governador achar que o partido pode participar, o Avante tem quadros qualificados, especialmente, os que perderam as eleições, a exemplo do ex-vereador Bruno Farias.

“A gente não vai cobrar espaço, a gente só quer o reconhecimento do trabalho que nós fizemos no estado da Paraíba para compor e ajudar o governador, quem sabe virar senador”, disse.