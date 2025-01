João Azevêdo destaca democracia, infraestrutura e desafios políticos

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), reforçou, durante entrevista ao ParaibaOnline, a importância de marcar o 8 de janeiro como uma data de defesa da democracia brasileira.

Segundo ele, “as instituições estão fortes e preparadas para responder à altura”, garantindo que o significado dessa data cresça anualmente para a democracia.

Sobre os voos da Azul em Campina Grande, o governador esclareceu que a empresa está cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que prevê um número mínimo de operações, com aumento sazonal no período junino.

João também comentou as fusões partidárias, destacando que as federações não têm funcionado como esperado, sugerindo uma reavaliação do modelo atual.

Confira a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline