Hugo Motta defende união política e fortalecimento de investimentos para a Paraíba

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos) destacou a importância de manter a união entre os partidos aliados ao governador João Azevêdo (PSB), ressaltando os avanços na gestão estadual em diversas áreas.

Hugo também elogiou o deputado Adriano Galdino, afirmando que ele tem credenciais para integrar uma chapa majoritária nas próximas eleições.

Sobre a relação com o governo federal, Hugo reafirmou que os Republicanos são independentes, mas comprometidos com o desenvolvimento do Brasil.

Ele enfatizou a relevância das emendas parlamentares no orçamento da União para melhorar a realidade dos municípios carentes e garantiu que o diálogo com o Supremo Tribunal Federal será a chave para resolver questões orçamentárias.

Na esfera municipal, o parlamentar confirmou que os Republicanos seguem como aliado do prefeito Cícero Lucena, em João Pessoa, e que está discutindo os ajustes finais para colaborar ainda mais com a gestão da capital paraibana.

Confira a entrevista aqui:

*Vídeo: ParaibaOnline