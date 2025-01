Aparte: MDB entra na disputa para atrair filiados do PSDB

Na luta pela sobrevivência, de um lado, e pelo crescimento, do outro, começou a ´rolar´ nova negociação para fusão entre legendas no Brasil.

A cúpula nacional do MDB, ao tomar conhecimento das tratativas entre as direções do PSDB e do PSD, entrou na parada para atrair o ´espólio´ do que foi o Partido da Social Democracia Brasileira.

*Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

