Prefeito de Campina Grande veta parcialmente a Lei Orçamentária

O Semanário Oficial do Município de Campina Grande publicou o veto parcial do prefeito Bruno Cunha Lima (União) à LOA (Lei Orçamentária Anual) deste ano, justamente no que diz respeito à emenda (aprovada em plenário) que fixou em 1,2% do orçamento municipal as ´emendas impositivas´ (de empenho e pagamento obrigatórios no próprio exercício).

*informação da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

