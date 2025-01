Enivaldo Ribeiro defende nome de Lucas como candidato ao governo da Paraíba

O presidente estadual do Progressistas, Enivaldo Ribeiro, declarou nesta quinta-feira (9), durante entrevista a uma rádio de João Pessoa, que seu neto e atual vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), é o nome ideal para disputar o governo do estado nas eleições de 2026.

“Todo mundo é apaixonado por ele, pois não tem rejeição nenhuma. Lucas já representou o governador João Azevêdo em todos os lugares, foi para a China no lugar do governador. Ele foi um vice-governador atuante, compreendeu seu papel, substituiu o governador quando necessário e manteve uma relação de amizade e confiança com João. Isso é muito importante”, afirmou Enivaldo.

Segundo Enivaldo, Lucas Ribeiro tem se destacado pela atuação como vice-governador. Em sua fala, o ex-prefeito de Campina Grande salientou que Lucas Ribeiro assumiu interinamente o governo da Paraíba em diversas ocasiões.

Em 2024, liderou o Executivo em dois momentos: em fevereiro, quando João Azevêdo cumpriu missão oficial em Portugal, e em novembro, durante as férias do governador após o período eleitoral. Além disso, em julho de 2023, comandou o governo enquanto Azevêdo representava a Paraíba em compromissos na China.

Enivaldo ressaltou a experiência de Lucas nas ocasiões em que esteve à frente do estado, destacando seu preparo para assumir maiores desafios políticos.

Para Enivaldo, o vice-governador tem construído uma trajetória sólida e consistente, capaz de mobilizar aliados e fortalecer o partido na Paraíba.