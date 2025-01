Efraim Filho avalia federação para disputa ao governo da Paraíba em 2026

O senador Efraim Filho (União Brasil) revelou nesta quinta-feira (9), que está avaliando a formação de uma federação partidária com o PP e o Republicanos para as eleições de 2026. A aliança, caso concretizada, pode ser decisiva na disputa pelo governo da Paraíba e terá impacto tanto no cenário local quanto nacional.

De acordo com o senador, a federação teria como objetivo construir um projeto político comum entre os três partidos, que poderia resultar no lançamento de um candidato ao governo estadual.

“Não é nem falar de governo nem de oposição, mas de um projeto político comum que poderia ser um candidato do União Brasil, do PP ou do Republicanos. Esse é o diálogo que pode acontecer também em nível nacional”, afirmou Efraim.

A formação da federação na Paraíba seria reflexo de um acordo nacional entre União Brasil, PP e Republicanos, visando o apoio a um possível candidato à presidência da República em 2026.

“A ideia é unir forças e apresentar um projeto que dialogue com as necessidades da Paraíba”, destacou