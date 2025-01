Presidente do PT/PB: 8 de janeiro não pode ser esquecioa pelos brasileiros

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, destacou o ato ocorrido em Brasília, nesta quarta-feira, 8 de janeiro, como uma data para jamais ser esquecida – porque houve uma tentativa de golpe no Brasil, logo após a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2023.

“Tentaram golpear a democracia brasileira e o que aconteceu em Brasília não foi um ato de vandalismo, aquilo foi uma operação orquestrada dentro de uma estrutura que foi montada a partir do governo Bolsonaro, que envolvia militares e civis. Aquilo foi uma consequência da vontade de um golpe de estado num país que vive numa democracia”, disse

Para Macedo, todo 8 de janeiro tem que ser lembrado, para que os brasileiros possam reafirmar com muita força a democracia no país. Ele criticou ainda a fala do deputado federal Cabo Gilberto, que negou a tentativa de golpe e disse que se o país vivesse em um regime de exceção, Cabo Gilberto nem deputado seria – porque o Congresso estaria fechado como já foi fechado em outros momentos.

Conforme ainda o presidente estadual do PT, não como se falar em anistia, as delações ainda estão sendo feitas sobre o 8 de janeiro, gravações estão sendo apresentadas, que mostraram que pelo menos parte do alto comando do Exército orquestrou um golpe de estado no país, inclusive com assassinato de pessoas, de lideranças políticas e do judiciário.

“As provas são robustas, as pessoas estão presas e tem general (Braga Netto) preso, que foi candidato a vice na chapa do candidato (Bolsonaro) do deputado. Então, não sei o que o deputado quer mais para compreender que o nosso país, durante muito tempo, flertou com o golpe e a gente não pode esquecer isso jamais”, disse.

Macedo opina que o ato realizado em Brasília é importante para reafirmar a democracia do Brasil, pois acha que o movimento vai entrar para a história política do país.

“Daqui a alguns anos isso vai constar nos livros de História das escolas, porque foi um período difícil. Nós passamos quatro anos dentro de um governo que flertou com o golpe o tempo inteiro, mas graças a Deus pela força das instituições brasileiras, o golpe não aconteceu”, completou.