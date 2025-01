O ex-vereador Napoleão Maracajá (PT), que não conseguiu se reeleger nas eleições de 2024, fez críticas contundentes à dinâmica de funcionamento da Câmara Municipal de Campina Grande durante o período pré e pós-eleitoral. Segundo ele, a redução do número de sessões prejudicou o andamento dos trabalhos legislativos e deixou importantes demandas represadas. “Durante o período eleitoral próximo, o período eleitoral pós e antes, posou-se o argumento da eleição para a redução das sessões. Eu acho que não há justificativa plausível”, afirmou.

Maracajá destacou que, ao invés de diminuir as atividades, o período eleitoral deveria ser um momento para os vereadores mostrarem trabalho. “A melhor forma de um parlamentar fazer campanha é no seu mandato. Aliás, é essa vantagem que ele leva em relação aos concorrentes que não estão no mandato”, completou.

Ele também criticou a ausência de votações significativas, que, segundo ele, ocorreu tanto por desinteresse dos vereadores quanto por um desgaste na relação entre Executivo e Legislativo.

O ex-parlamentar também apontou problemas estruturais na organização das sessões, citando como exemplo a maratona de votações realizadas durante uma única noite.

“A Câmara ficou muito tempo sem fazer nada, o que acabou represando uma demanda muito grande que culminou com aquela sessão entrando pela madrugada. E foi uma sessão que tratou de três temas muito relevantes: código tributário, plano diretor e o orçamento do município”, destacou.

Por fim, Maracajá sugeriu que medidas mais rígidas deveriam ser adotadas para coibir a ausência injustificada de parlamentares.

“A lógica do vereador só ir trabalhar quando quer, eu penso que só vai ser coibida quando você tiver uma mesa diretora que pratique as mesmas regras que a população comum recebe. Se faltou sem justificativa, deveria ter o salário descontado. Mas isso talvez seja uma utopia”, ironizou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline