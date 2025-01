Ex-vereador admite que votou projetos sem tomar conhecimento do teor

“Há uma distância muito grande entre a Câmara e o dia a dia da população”, atestou ontem o ex-vereador campinense e sindicalista Napoleão Maracajá (PT), no Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM (104.1), a maior audiência regional no horário.

Maracajá acrescentou que “a participação popular” nas ações legislativas “é muito pequena ou inexistente”.

O ex-vereador também registrou que “houve pouquíssimas discussões” sobre os três projetos em destaque no final da última da legislatura: mudanças no Plano Diretor, no Código Tributário Municipal e a LOA (Lei Orçamentária Anual).

Maracajá admitiu aos ouvintes que não leu tudo o que foi votado na última e prolongada sessão de 2024, feita à noite e pela madrugada.

“Era humanamente impossível dar conta de tudo”, ponderou.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

