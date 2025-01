Durante entrevista concedida nesta terça-feira (7), o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), reafirmou seu projeto de disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026. Azevêdo destacou que a definição sobre os nomes que irão compor sua chapa será resultado de um amplo diálogo com os partidos da base aliada, ressaltando a importância da construção coletiva no processo eleitoral.

“O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis”, afirmou o governador, enfatizando que a política é uma constante construção e transformação. Segundo ele, a sucessão de 2026 exigirá articulação e alinhamento com as forças políticas que compõem o governo. “O que tem que acontecer na política é o diálogo com os partidos da base”, explicou.

Azevêdo revelou que o plano inicial é disputar o Senado. “O projeto inicial é colocar meu nome para o Senado. Esse é o plano A”, reforçou o governador.

Sobre a possibilidade de mudança partidária, o governador reconheceu a rotatividade de lideranças dentro do PSB, mas descartou uma troca iminente. “Em abril haverá o congresso do partido e ocorrerão mudanças, mas não é isso que está se pensando”, comentou.

Azevêdo também ressaltou que, apesar de considerar a troca de partido como algo natural no cenário político, qualquer decisão desse tipo não será simples.