Longe de acabar, reforma da Câmara de Campina já tem dois aditivos

A reforma em curso no Poder Legislativo de Campina Grande teve o seu contrato de execução firmado em 23 de agosto de 2024, no valor de R$ 1 milhão 435 mil.

Em 17 de outubro último, houve o primeiro aditivo contratual no valor de R$ 153.413,00 – 10,69% de acréscimo.

No dia 11 de dezembro de 2024, houve um novo aditivo, no qual consta a redução de R$ 80.043,94 na clausula 4ª; e acréscimo de R$ 233.457,00 na clausula 5ª, o que elevou o custo final estimado para R$ 1 milhão 588 mil.

As mudanças acima são justificadas “pela necessidade de ajuste no quantitativo de serviço não previsto anteriormente – para adequação do projeto”.

Não há qualquer detalhamento na documentação, assinada pelo então presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso, acerca do que seria o “ajuste”.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

