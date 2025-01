O evento promovido pelo governo da Paraíba nessa segunda-feira (6), para fazer uma espécie de prestação de contas das ações realizadas ao longo do exercício de 2024, por meio de uma revista, contou com a participação de vários postulantes à sucessão estadual em 2026, entre eles, o secretário de Infraestrutura, Deusdete Queiroga, que conta com a simpatia do governador João Azevêdo (PSB) para sucedê-lo.

O evento contou ainda com as presenças do candidato natural ao governo, o vice-governador Lucas Ribeiro (PP), do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos), e também do prefeito Cícero Lucena (PP). Todos, evidentemente, da mesma base e que podem disputar o cargo de governador.

Contudo, o governador evitou falar do processo eleitoral de 2026 e disse estar focado no trabalho, no desenvolvimento da gestão para 2025 e que a presença de Deusdete não teria outra interpretação, senão a de secretário de Estado, cuja pasta é responsável por mais da metade das obras investidas na Paraíba e foi quem fez toda a apresentação do trabalho.

“Eu não poderia pegar o secretário de Comunicação, com toda competência que Nonato Bandeira tem, para fazer a apresentação, porque ele não conhece os detalhes de obras. As obras têm que ser apresentadas por quem faz as obras. Se fosse para tratar da política de Saúde, quem estaria aqui era o secretário Ari Reis, mas cada um faz a leitura que quer”, ressaltou o governador.

Apesar da argumentação, João Azevêdo não deixou de enfatizar durante a entrevista concedida à imprensa, a postura de Deusdete Queiroga e disse que ele é um secretário extremamente competente, que faz um bom trabalho e apresentou as ações porque ele coordena 90% das obras que estão sob sua responsabilidade.