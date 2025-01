Deusdete Queiroga comenta eleições 2026 na Paraíba

O secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, Deusdete Queiroga, afirmou durante entrevista a uma rádio de João Pessoa, que considera pouco provável compor uma chapa com o governador João Azevêdo (PSB) nas eleições de 2026.

Para Queiroga, a presença de duas figuras de destaque em uma única candidatura pode dificultar alianças partidárias.

Cotado como um dos principais nomes para suceder Azevêdo, Queiroga é visto como uma das opções preferidas pelo governador. A expectativa é de que João Azevêdo deixe o cargo em 2026 para concorrer a uma vaga no Senado.

Queiroga reforçou seu apoio ao governador, mas ressaltou a dificuldade de viabilizar, dentro do PSB, uma chapa com dois candidatos para cargos de grande relevância concorrendo do Governo e o Senado. Ele não descarta a possibilidade de mudar de legenda para viabilizar sua participação na disputa majoritária.

“É difícil que um partido consiga sustentar, em uma mesma eleição, candidaturas tão expressivas para o governo e o Senado”, destacou Queiroga.