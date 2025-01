Aparte: dois partidos iniciam negociações para futura fusão

A direção nacional do PSDB começou negociações para uma possível fusão com o PSD do ex-ministro Gilberto Kassab.

A intenção da cúpula do PSDB, conforme o ´Estadão´, é lançar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à sucessão de Lula (PT).

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

