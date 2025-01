Gervásio Maia revela data que vai passar o comando do PSB para João Azevêdo

O presidente do PSB na Paraíba, deputado federal Gervásio Maia, esteve nesta segunda-feira (06) prestigiando o evento promovido pelo governador João Azevêdo, referente à prestação de contas de várias ações, que foram realizada em 2024.

Ele destacou a gestão do governador e afirmou que, no mês de abril, deverá passar o comando do partido para ele.

“Será uma honra para mim passar para o governador João Azevêdo a presidência do partido, nós pactuamos isso em Brasília e tenho a certeza de que João vai dar conta do recado fazendo do partido um instrumento forte”, disse.

Sobre a gestão, o deputado observa que tem que aproveitar o momento bom que a Paraíba está vivendo e vai viver em 2025 para fortalecer tudo que está acontecendo no estado.

“A Paraíba hoje é um exemplo de gestão para o Brasil e o que está acontecendo aqui tem que gerar uma reflexão nos políticos dos estados ricos, que hoje estão sem dinheiro para pagar a folha de pessoal. A Paraíba tem dinheiro para pagar suas dívidas e ainda tem como continuar com o mesmo ritmo de obras. Isso não é pouca coisa”, avaliou.

Segundo ele, a prioridade de 2025 é o trabalho porque este ano tem tudo para ser o melhor ano do governo para os paraibanos. “As reuniões que o governador tem realizado são para falar de muito trabalho e do grande projeto que o governador irá lançar na próxima semana”, completou.